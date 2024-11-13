МосБиржа может в начале 2025 года вернуть утренние торги на фондовом рынке

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа в начале 2025 года планирует перезапуск утренней торговой сессии на фондовом рынке, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами площадки. На данный момент предварительная дата - 27 января, сказал он.

Планируется, что во избежание высокой волатильности на "тонком" рынке в утренние часы ценовые границы будут сужены до 10% от цены закрытия предыдущего дня.

"Московская биржа в настоящее время обсуждает с участниками рынка возможность возобновления утренних торгов на фондовом рынке. Решение о сроках возобновления пока не принято. 27 января - одна из возможных дат", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин в октябре говорил, что средний дневной объем торгов на рынке акций уже превысил средний объем торгов, который был перед запуском утренней сессии в 2021 году. "Мы считаем, что рынок достаточно крепко развил ликвидность, ликвидности достаточно. Поэтому этот вопрос мы обсуждаем с участниками, но конкретные даты (запуска торгов - ИФ) пока назвать не можем", - отмечал он.

МосБиржа запустила утренние торги на фондовом рынке в декабре 2021 года - с 7.00 по Москве, но в конце февраля 2022 года на фоне обвала котировок в связи с событиями на Украине было принято решение их не проводить.

Сейчас на рынке акций МосБиржи торги проводятся в основную сессию с 10.00 до 18.50, в вечернюю - с 19.05 до 23.50.