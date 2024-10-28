ФАС предложила устанавливать тарифы аэропортов после принятия инвестпланов правкомиссией

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила устанавливать долгосрочные тарифы на обслуживание аэропортов только после принятия правкомиссией по транспорту инвестиционных планов по их обслуживанию.

Проект соответствующего постановления правительства, разработанный ведомством, размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ вносит изменения в порядок регулирования тарифов на обслуживание аэропортов и их инфраструктуры.

"Служба предлагает принимать долгосрочные тарифы для инвесторов только после утверждения параметров инвестиционных проектов по обслуживанию аэропортов. Среди них – площадь, инвестиции, пропускная способность объектов инфраструктуры аэропорта. Эти параметры будет предварительно рассматривать и принимать правительственная комиссия по транспорту", - говорится в пресс-релизе ФАС.

Документ также предусматривает возможность исключения из расчета долгосрочных тарифов расходов и нормативной прибыли. В случае если будет зафиксировано превышение ранее утвержденных параметров, органы регулирования смогут исключать из долгосрочных тарифов средства, соразмерные таким превышениям.

Проект постановления предполагает, что новая методология расчета тарифов на обслуживание аэропортов начнет действовать с 2025 года. Такой подход, по мнению ФАС, позволит исключить значительный рост тарифов на аэропортовое и наземное обслуживание.

"Утверждение инвестиционных проектов поможет нивелировать риски увеличения стоимости авиаперевозок по причине роста расходов авиакомпаний на обслуживание инфраструктуры аэропортов", - говорится в сообщении службы.