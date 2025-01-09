"Домодедово" повысило сборы с авиакомпаний на 4-12%

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Домодедово" с 1 января повысил дерегулированные сборы и тарифы на обслуживание российских и иностранных авиакомпаний: в сегменте пассажирских рейсов индексация составила от 4 до 12%, сказано в материалах аэропорта.

Больше остальных, на 12%, вырос сбор с российских эксплуатантов за взлет-посадку, теперь он составляет 560 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна. На 4%, до 490 рублей, для них подорожал сбор за авиационную безопасность.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних линиях выросла на 6,5%, до 245 рублей на одного пассажира, на международных - на 7%, до 695 рублей. Тарифы на обслуживание пассажиров увеличены на 10%: до 585 рублей на рейсах внутри России и до 650 рублей - на зарубежных.

Ранее перечисленные сборы повышались в январе и июле 2024 года.

Сбор за взлет-посадку в "Домодедово" с иностранных авиакомпаний вырос почти на 9%, до $13,8 за тонну МВМ, за пользование аэровокзалом - на 5,5%, до $19 (с марта анонсировано повышение до $22,5). Тариф на обеспечение безопасности пассажирского самолета проиндексирован примерно на 9%, до $10,1. При этом для грузовых самолетов он подскочил сразу на 42%, до $9,35. Сборы для зарубежных эксплуатантов ранее индексировались в апреле 2023 и в январе 2024 гг.

Крупнейшие базовые перевозчики "Домодедово" - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных - Emirates, Air Arabia, Egypt Air.

С января нерегулируемые ФАС тарифы для авиакомпаний поднял аэропорт "Шереметьево": для российских - на 17%, для иностранных - на 3%. Третий аэропорт Московского авиаузла - "Внуково" - индексировал сборы в апреле 2024 года: для отечественных эксплуатантов цены поднялись на 8%, для зарубежных - в среднем на 5-6%.