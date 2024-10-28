Brent подешевела на 5,55% на новостях с Ближнего Востока

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Нефть теряет в цене более 5,5% на торгах в понедельник, трейдеры оценивают события на Ближнем Востоке и их потенциальные последствия для нефтяного рынка.

К 14:55 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $4,22 (5,55%) до $71,83 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $4,2 (5,85%), до $67,58 за баррель.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября.

Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом, ослабил опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает MarketWatch. Кроме того, руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи воздержался от того, чтобы пообещать немедленный ответный удар.

"Действия Израиля были выверенными, целями атаки стали лишь иранские объекты ПВО и военные предприятия, - говорится в обзоре экспертов ING, который цитирует The Wall Street Journal. - Такой подход оставляет открытой возможность для деэскалации конфликта, и динамика цен на нефть позволяет предположить, что рынок придерживается такого же мнения".