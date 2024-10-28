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"Солар" инвестировал в разработчика ИБ-решения Luntry

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Структура ГК "Солар" (работает в сфере информационной безопасности, принадлежит ПАО "Ростелеком" стала владельцем 10% ООО "Клаудран" (разработчик решения для защиты контейнерных приложений Luntry).

По данным ЕГРЮЛ, покупателем выступило ООО "Солар - Перспективные технологии" ("Солар-ПТ"). Сделка зарегистрирована 25 октября. Доля была приобретена у генерального директора и основателя ООО "Клаудран" Дмитрия Евдокимова, который сохранил 90% компании.

В пресс-службе "Солар" не предоставили комментарий.

ООО "Клаудран" основано в августе 2021 года, уставный капитал – 11,1 тыс. рублей. По итогам 2023 года выручка компании составила 80,5 млн рублей, чистая прибыль - 24,9 млн рублей.

Как говорится на сайте разработчика, Luntry – это российское решение для защиты на всем жизненном цикле контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes (открытое ПО для координации взаимодействия нескольких контейнерных приложений - ИФ).

ГК "Солар" ООО "Клаудран" Luntry
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