Эксперт ждет в ближайшие 6 лет 150 млрд инвестиций в информационную безопасность

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В 2025-2030 годах российские венчурные инвесторы могут совершить более 100 сделок со стартапами, работающими в области информационной безопасности, а объем инвестиций в новые ИБ-продукты достигнет 150 млрд рублей, заявил директор по управлению активами и M&A ГК "Солар" (работает в сфере информационной безопасности, принадлежит ПАО "Ростелеком") Игорь Хереш.

"В 2017-2023 годах на российском ИБ-рынке было всего 11 сделок на смешные $8 млн, - сказал Хереш. - Венчурных инвестиций в ИБ-стартапы может быть в тысячу раз больше".

По словам Хереша, исходя из соотношения размеров мирового и российского рынков информбезопасности, объема инвестиций на них, числа венчурных сделок можно прогнозировать, что в 2025-2030 годах общий объем инвестиции в новые ИБ-продукты в России, включая венчурные инвестиции, затраты на R&D и на M&A достигнет 150 млрд рублей.

По оценке Хереша, в настоящее время инвесторов останавливает непрозрачность ИБ-рынка. Более того, они его не знают и не понимают.

"Взаимодействие между венчурными инвесторами и ИБ-компаниями никакое - фонды есть, но они фактически не инвестируют в ИБ", - считает Хереш.

При этом руководитель программы CyberStage "Солар" Владислав Рассказов отметил, что инвесторы часто вкладываются в проекты, которые считают ИБ-стартапами. Но последние только условно относятся к отрасли информбезопасности или вообще к ней не относятся.

Для исправления ситуации "Солар" создал (в том числе с использованием данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс") открытый аналитический ресурс для поиска и оценки растущих компаний, разрабатывающих решения в области ИБ - CyberStage Matrix. Его публичный запуск намечен на 5 ноября.

По словам Рассказова, в эту базу данных включаются компании-вендоры с выручкой менее 1 млрд рублей. К настоящему времени в CyberStage Matrix находится 187 компаний, и "Солар" рассчитывает, что после официального запуска этого ресурса в нем появится на еще около 20 ИБ-компаний.

Эти компании работают в 7 технологических направлениях (в соответствии с "Технологическим навигатором" самого "Солар" - собственный классификатор компании - ИФ), разрабатывают 44 технологии/продукта для решения задач по этим направлениям. В этих компаниях работают около 4,8 тыс. сотрудников.

Из 187 компаний 136 уже имеют выручку. Средняя численность сотрудников в этих компаниях - 32 человека. Средняя выручка на сотрудника - 6,8 млн рублей в год.

При этом Хереш отметил, что на ИБ-ведоров с выручкой до 1 млрд рублей приходится около 15% от общего объема рынка информбезопасности - по итогам 2023 года их совокупная выручка составила около 32 млрд рублей. Причем в 2022-2023 годах этот показатель вырос более чем на 50%. В ряде случаев - в разы.

Так, по данным "Солар", у топ-10 компаний, которые успели занять в 2022-2023 годах перспективные ниши, совокупная выручка увеличилась в три раза - до 2,3 млрд рублей по итогам 2023 года, с 770 млн рублей в 2022 году.

Рассказов подчеркнул, что в последние 16 лет на российском ИБ-рынке в среднем появлялось около 10 проектов в год. В настоящее время речь идет уже о 14 таких проектах в год. По оценке "Солар", в 2023-2026 годах этот показатель вырастет до 15-20 проектов в год.

По словам Хереша, после публичного запуска CyberStage Matrix вносить новую информацию в эту базу, корректировать "старую" смогут все участники рынка. При этом модерацией этих данных будут заниматься члены Advisory Board (эксперты) программы CyberStage.

Как сообщалось, в прошлом году "Солар" запустил программу поддержки ИБ-стартапов CyberStage, в рамках которой оказывает стартапам методологическую, организационную и техническую поддержку. В настоящее время в ней принимают участие более 30 компаний, из которых 6 находятся на стадии привлечения финансирования.

В октябре текущего года "Солар" создал венчурный фонд Solar Ventures объемом 1,1 млрд рублей для инвестирования в стартапы в области информационной безопасности. Тогда же Хереш отмечал, что средства, предоставленные Solar Ventures, - часть тех финансовых ресурсов (5%), которые были в 2022 году выделены компанией на реализацию своей инвестпрограммы (22 млрд рублей).

Венчурный фонд планирует инвестировать в стартапы на ранней стадии, а также в компании, которые уже вышли на стадию масштабирования своих продуктов. Кроме того, фонд готов вкладываться в компании, которые разрабатывают решения, комплементарные стратегии развития "Солар", но приобретение которых пока не целесообразно.

К настоящему времени фонд уже закрыл одну сделку - купил 10% в ООО "Клаудран" (разработчик решения для защиты контейнерных приложений Luntry).

Ранее "Солар" стал владельцем долей в компаниях "Secure-T", "Элвис-Плюс", НТБ и Digital Security.

ГК "Солар" предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей, его клиентами являются более 850 крупнейших компаний России. Подразделения "Солара" расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Компания входит в группу "Ростелеком".