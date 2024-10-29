Акции "Хэдхантера" утром раллируют на новостях о размере дивидендов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Акции МКПАО "Хэдхантер" на старте торгов во вторник раллируют на Мосбирже на новостях о высоких дивидендах за 9 месяцев, рекомендованных советом директоров.

На "Мосбирже" в первую минуту торгов акции "Хэдхантера" подскочили до 4376 рублей (+6,7%), максимум сделок составил 4500 рублей. Объем торгов превысил 0,92 млрд рублей.

Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на обыкновенную акцию, решение принято на заседании 25 октября, сообщила компания.

В пресс-релизе МКПАО говорится, что группа, как ожидается, направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 годов. Это соответствует верхней границе диапазона, предусмотренного дивполитикой HeadHunter (предусматривает распределение от 60 до 100% скорр. чистой прибыли ежегодно).

Также совет директоров утвердил решение о проведении внеочередного собрания акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов, оно состоится 6 декабря в заочной форме. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании - 11 ноября. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 17 декабря.

В случае одобрения дивидендов акционерами выплаты планируется осуществить до 25 декабря 2024 года, однако точные сроки будут зависеть, в том числе, от завершения действий, необходимых для редомициляции кипрских компаний групп HeadHunter в РФ. Речь идет о компаниях Headhunter Group Plc (бывшей холдинговой компании группы HeadHunter) и Headhunter FSU Ltd (ее редомициляция под названием МКООО "Хэдхантер ФСЮ" завершилась 21 октября).

Внеочередное собрание акционеров HeadHunter Group PLC по вопросу редомициляции запланировано на 31 октября. Акционерам предлагается утвердить смену юрисдикции юрлица на российскую, в результате чего оно будет зарегистрировано в САР Калининградской области и продолжит работу под названием МКАО "Хэдхантер Груп ПиЭлСи".

В сентябре МКПАО "Хэдхантер" сообщало, что после завершения редомициляции HeadHunter Group PLC в САР Калининградской области МКПАО планирует выплатить особый дивиденд. На тот момент он оценивался в размере от 640 рублей до 700 рублей на обыкновенную акцию.

В октябре гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков говорил, что собрание акционеров МКПАО "Хэдхантер", на котором будет рассмотрен вопрос о выплате спецдивиденда, может пройти в декабре.

МКПАО "Хэдхантер" - новая материнская компания группы HeadHunter, с 26 сентября ее акции торгуются на Мосбирже. С 2023 года группа находится в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, предусматривающей обмен акций HeadHunter Group Plc (изначально являлась материнской компанией группы HH) на бумаги российской компании в несколько этапов. В рамках первого этапа МКПАО "Хэдхантер" получило 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group PLC. Второй этап предполагает увеличение доли в HeadHunter Group PLC до 85,71%.