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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:53

Акционеры МКПАО "Хэдхантер" утвердили выплату спецдивиденда в 907 рублей/акция

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Хэдхантер" на внеочередном собрании утвердили выплату спецдивиденда в размере 907 рублей на акцию, сообщила компания.

Предполагается, что группа HeadHunter (HH) направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 годов. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 17 декабря.

В конце октября сообщалось, что при положительном решении акционеров по спецдивиденду, выплаты будут сделаны до 25 декабря 2024 года.

МКПАО "Хэдхантер" - новая материнская компания группы HeadHunter, с 26 сентября ее акции торгуются на "Мосбирже". С 2023 года группа находится в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, предусматривающей обмен акций HeadHunter Group Plc (изначально являлась материнской компанией группы HH) на бумаги российской компании в несколько этапов.

В рамках первого этапа МКПАО "Хэдхантер" получило 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group Plc. Второй этап предполагает увеличение доли в HeadHunter Group PLC до 85,71%.

27 ноября HH сообщила о завершении редомициляции в Россию кипрский компаний группы - HeadHunter Group Plc и Headhunter FSU Limited.

HeadHunter МКПАО "Хэдхантер"
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