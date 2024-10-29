Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник корректируется вверх после отката накануне, игроки выборочно фиксируют прибыль по "коротким" позициям на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и приостановившей падение нефти (фьючерс на нефть Brent торгуется у $71,3 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%, лидируют в росте акции "Русгидро" (+2,2%); во "втором эшелоне" раллируют акции МКПАО "Хэдхантер" (+6,4%) на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2586,93 пункта (+0,5%), индекс РТС - 838,16 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 октября, составляет 97,23 руб. (+56,43 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+1,7%), "Норникеля" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "МТС" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "ТКС Холдинг" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

МКПАО "Яндекс" (+0,9%, до 3775,5 рубля) в III квартале увеличило выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде вырос в 1,7 раза и достиг 54,7 млрд рублей.

Показатель по выручке оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка окажется на уровне 277,5 млрд рублей. Показатель скорр. EBITDA, наоборот, оказался лучше консенсус-прогноза, в рамках которого он предполагался на уровне 49,8 млрд рублей.

"Яндекс" сохранил прогноз по росту выручки по итогам 2024 года на 38-40%, также ожидает, что скорректированный показатель EBITDA составит 170-175 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции "Татнефти" (-0,8%), ВТБ (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%).

Акции МКПАО "Хэдхантер" на Мосбирже выросли до 4361 рубля (+6,4%), максимум сделок составил 4500 рублей (+9,8%); объем торгов превысил 1,105 млрд рублей.

Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на обыкновенную акцию, решение принято на заседании 25 октября, сообщила компания.

В пресс-релизе МКПАО говорится, что группа, как ожидается, направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 годов. Это соответствует верхней границе диапазона, предусмотренного дивполитикой HeadHunter (предусматривает распределение от 60% до 100% скорр. чистой прибыли ежегодно). Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 17 декабря.

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на фондовом рынке пока сохраняются негативные настроения на ожиданиях дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ. Индекс гособлигаций RGBI может потерять еще пару пунктов в ближайшие недели, рынок акций, вероятно, также останется под давлением продаж.

"Яндекс" раскрыл результаты за III квартал 2024 года. Сейчас компания оценивается по мультипликаторам намного ниже исторической средней оценки, около 8,2х на основе коэффициента EV/EBITDA. Целевая цена для бумаг "Яндекса", по оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", составляет 5200 руб. за штуку.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, основной причиной активных распродаж на российском рынке акций является невиданная ранее жесткость Банка России, к которой добавилось падение нефти. Делать новые среднесрочные покупки имеет смысл только после окончания текущей фазы падения и разворота рынка вверх.

Пока же, с большой вероятностью, снижение рынка акций продолжится, но уже не такими высокими темпами и с периодами коррекции, в том числе за счет фиксации прибыли по "шортам". Сильной поддержкой для индекса МосБиржи станет район 2500 пунктов. Это психологически важная отметка, и здесь же расположены минимумы текущего года, однако вероятность пробоя данного уровня довольно высокая, считает эксперт.

Нефть с утра вторника торгуется нейтрально, зона $70-71 за баррель Brent выступает поддержкой для нефтяных котировок, но при появлении даже небольшого негатива она может быть пройдена. В любом случае это не та цена, которая может поддержать рублевые активы, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,7%, неделя обещает стать самой загруженной в этом сезоне отчетностей по количеству компаний, планирующих представить квартальные результаты.

В том числе обнародуют свои показатели пять членов из так называемой великолепной семерки (Magnificent Seven): Microsoft, Apple, Amazon.com, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet.

Кроме того, на эту неделю намечена публикация таких важных экономических показателей, как предварительные данные об изменении американского ВВП в третьем квартале, доходах и расходах населения в октябре, а также октябрьский индекс ISM Manufacturing.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили 0,01-0,25%).

Безработица в Японии в сентябре снизилась до минимальных с января 2,4%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. В августе она составляла 2,5%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этом уровне, по данным Trading Economics.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в минувшем месяце в Японии приходилось 124 открытые вакансии по сравнению со 123 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после максимального более чем за два года падения накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $71,34 за баррель (-0,1% и -6,1% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $67,26 за баррель (-0,2% и -6,1% в понедельник).

Для обеих марок спад накануне стал самым масштабным с июля 2022 года. Он последовал за новостями о том, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных.

Дополнительное давление на котировки оказала выраженная израильским премьером Биньямином Нетаньяху открытость для короткого перемирия в Газе в обмен на освобождение некоторого числа пленных, пишет Trading Economics.