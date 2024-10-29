Максим Назимок покидает должность CFO Solidcore

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Максим Назимок, главный финансовый директор золотодобытчика Solidcore (бывший Polymetal), покидает свою должность 10 ноября, сообщила компания. Назимок начал работать в Polymetal в 2011 году и с 2017 года занимал позицию CFO.

С 11 ноября его место займет Евгения Онущенко, исполнительный вице-президент по корпоративным финансам. Она пришла в компанию в 2008 году на должность начальника отдела по работе с кредитными организациями, а затем занимала должности начальника отдела корпоративных финансов и связей с инвесторами и исполнительного вице-президента по корпоративным финансам. Ранее Онущенко занимала разные должности в отделе консультационных услуг по сделкам в EY.

По итогам передачи функционала CFO все ключевые управленческие функции переведены в головной офис Solidcore в Астане, отмечает компания.

После продажи российского бизнеса Solidcore остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).