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Бывший Polymetal в III квартале снизил производство на 7% при росте выручки на 45%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal) в III квартале 2024 года снизил производство на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 119 тысяч унций золотого эквивалента.

В том числе, отмечает компания, производство на Кызыле снизилось на 9%, до 77 тысяч унций, из-за сокращения отгрузок, вызванного нехваткой вагонов и загруженностью железных дорог на востоке Казахстана.

При этом объем продаж Solidcore вырос на 10% год к году, до 122 тысяч унций (хотя по сравнению с высокой базой предыдущего квартала, когда компания реализовала значительную часть запасов готовой продукции, продажи в III квартале оказались ниже).

Квартальная выручка Solidcore увеличилась на 45% и составила $302 млн, что обусловлено ростом цен на золото и продаж.

Компания подтверждает производственный план на 2024 год в объеме 475 тыс. унций золотого эквивалента и прогноз денежных (TCC) и совокупных денежных (AISC) затрат на уровне $900-1000 и $1250-1350 на унцию соответственно.

Polymetal Казахстан Кызыл Solidcore
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