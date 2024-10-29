"Совкомфлот" за 9 месяцев сократил чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 3,9 млрд руб., что в 2,78 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка СКФ сократилась в 2,9 раза, до 3,7 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании с начала 2024 года увеличились с 74,1 млрд руб. до 79,6 млрд руб. Краткосрочные обязательства сократились с 16,3 млрд руб. до 1,3 млрд руб.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет – около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.