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"Совкомфлот" получил в I полугодии 486,7 млн рублей чистого убытка по РСБУ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2025 года чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по РСБУ составил 486,7 млн рублей против 3,7 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, сказано в отчете компании.

Выручка "Совкомфлота" в отчетном периоде упала почти в 64 раза - с 3,7 млрд рублей годом ранее до 58,1 млн рублей в этом году, валовая прибыль сократилась в 1034 раза, до 3,5 млн рублей (в I полугодии 2024 года - 3,6 млрд рублей), убыток от продаж составил 1 млрд рублей по сравнению с прибылью от продаж в 2,7 млрд рублей годом ранее.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2025 года снизились до 39,9 млрд рублей, на 31 декабря 2024 года сумма составляла 75,4 млрд рублей. Краткосрочные обязательства выросли с 1,5 млрд рублей по итогам года, до 30,9 млрд рублей на конец полугодия.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8%.

Совкомфлот
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