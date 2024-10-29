Головная компания "Газпрома" в III квартале вышла в прибыль по РСБУ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" в третьем квартале 2024 года получила по РСБУ чистую прибыль в размере 171,53 млрд рублей после двух убыточных кварталов подряд (450 млрд рублей в первом и 31 млрд во втором), сказано в отчетности ПАО.

Наиболее значимым фактором третьего квартала стал рост рентабельности продаж газа - на 20%, или 47,6 млрд рублей. Благодаря этому валовая прибыль выросла на 17% - до 266 млрд рублей.

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи.