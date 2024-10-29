Убыток головной компании "Газпрома" по РСБУ за 9 месяцев составил 309 млрд рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) за 9 месяцев 2024 года составил 309,111 млрд рублей после прибыли 446 млрд рублей годом ранее, сообщается в ее отчетности.

Выручка выросла на 8% - до 4,279 трлн рублей. При этом себестоимость увеличилась на 13%. В результате валовая прибыль сократилась на 9% - до 838 млрд рублей.

Отрицательное сальдо прочих доходов и прочих расходов составило 798 млрд рублей по сравнению с положительным значением этого показателя в 130 млрд годом ранее.

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи.