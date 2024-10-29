Газпромбанк разместит ЦФА на 2 млрд рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Газпромбанк разместит два выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) общим объемом в 2 млрд руб. на площадке Национального расчетного депозитария (НРД) , говорится в материалах НРД.

ЦФА представляют право на денежное требование к эмитенту. Размещение первого выпуска пройдет 30 октября. Объем выпуска – 1 млн ЦФА номиналом 1 тысяча рублей каждый, процентный доход – 21,75% годовых. Погашение состоится 23 декабря 2024 года.

Размещение второго выпуска пройдет 1 ноября. Объем выпуска – 990 тысяч ЦФА стоимостью 1 тысяча рублей каждый, процентная ставка – 21% годовых. Дата погашения – 24 декабря 2024 года.

Банк России включил НРД в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА, в августе 2023 года.

Газпромбанк по итогам второго квартала 2024 года занимает 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".