РФ к 29 октября увеличила производство сливочного масла на 3,5%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - РФ к 29 октября произвела 384,3 тыс. тонн сливочного масла против 371,3 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает издание "Агроэксперт" со ссылкой на данные ФГИС "ВетИС" Россельхознадзора.

Таким образом, производство выросло на 3,5%.

Кроме того, за этот период в РФ было ввезено 112,3 тыс. тонн сливочного масла, это на 9% больше, чем годом ранее.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время в реестре предприятий третьих стран находится 116 производителей сливочного масла, из которых в этом году отгрузки осуществляли 97 из 11 стран мира.

"Ранее во вторник стало известно, что правительство обсуждает возможность временного введения беспошлинного импорта в Россию сливочного масла из государств, не входящих в ЕАЭС, либо установления на некоторый срок квоты на беспошлинный ввоз", - сообщает издание.

Как сообщалось, по данным Росстата, с начала года (к 21 октября) цены на сливочное масло в РФ выросли на 23,4%. В сентябре оно подорожало на 5,1%, что стало самым высоким темпом роста на молочном рынке, за неделю с 15 по 21 октября – на 1,6%, причем темпы подорожания ускорились с 1,4% неделей ранее.

Эта ситуация стала предметом особого внимания властей. На минувшей неделе ей было посвящено совещание у вице-премьера Дмитрия Патрушева, на котором он дал заинтересованным ведомствам ряд поручений по стабилизации цен на сливочное масло.

Очередное совещание у вице-премьера, по данным источников, намечено на 31 октября. На нем планируется обсудить меры сдерживания цен на те виды продуктов, которые находятся "в зоне риска" по динамике цен.