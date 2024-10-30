Молочный союз отметил снижение цен производителей на сливочное масло

При этом ждать снижения цен в магазинах союз не советует

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Производители сливочного масла начали опускать цены на свою продукцию, при этом ритейлеры сохраняют их на прежнем уровне, заявила на выставке "Агропром Урал" директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

"Цены на масло (у производителей - ИФ) уже пошли вниз. Единственно, они не пошли вниз в ритейле, в магазинах. Там никогда не снижаются цены, даже если будут по нулю продавать", - сказала она.

По ее словам, цены на масло за последнее время повысились на фоне роста потребления, а также сокращения импорта.

"Нам не так уж много масла не хватает для потребления. Но сработал ажиотажный спрос - стали покупать в магазинах не пачку масла, а десять, - сказала она. - Эта ситуация скоро пройдет".

В числе крупных поставщиков масла в России она назвала Белоруссию.

"Раньше была Новая Зеландия, которая нам поставляла 40 тысяч тонн сливочного масла в год. Была открыта Европа, та же самая история - приходило порядка 20 тысяч тонн. Сегодня этих стран в числе поставщиков нет", - заявила Маницкая.

По данным Росстата на 21 октября, с начала года цены на сливочное масло в России выросли на 23,4%. В сентябре масло подорожало на 5,1%, что стало самым высоким темпом роста на молочном рынке. За неделю с 15 по 21 октября рост составил 1,6%, причем темпы подорожания ускорились с 1,4% неделей ранее.

Для стабилизации ситуации Минсельхоз, по данным источников, предложил на полгода обнулить импортную пошлину на сливочное масло. Вопрос пока решается.

Ситуация со сливочным маслом цен стала предметом особого внимания властей. На минувшей неделе ей было посвящено совещание у вице-премьера Дмитрия Патрушева, он дал заинтересованным ведомствам ряд поручений по стабилизации цен. Очередное совещание у вице-премьера, по данным источников, намечено на 31 октября. На нем планируется обсудить меры сдерживания цен на те виды продуктов, которые находятся "в зоне риска" по динамике цен.

Ситуация также находится на контроле у ФАС.

По данным ФГИС "ВетИС" Россельхознадзора, к 29 октября производство сливочного масла в стране составило 384,3 тысячи тонн, что на 3,5% больше, чем за за аналогичный период прошлого года (371,3 тысчст тонн). Кроме того, за этот период в страну было ввезено 112,3 тысячи тонн сливочного масла, это на 9% больше, чем годом ранее.