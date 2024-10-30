Амурский ГПЗ "Газпрома" подал иск на 86 млрд руб. к группе Linde

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Оператор строительства и эксплуатации Амурского газоперерабатывающего завода - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром переработка") - подало иск о возмещении вреда на сумму 85,733 млрд рублей к компаниям инжиниринговой группы Linde в России и за ее пределами, сообщается в арбитражной картотеке.

Исковое заявление подано 29 октября в Арбитражный суд Амурской области.

Непосредственными ответчиками по иску являются Linde PLC, Linde GmbH, Linde INC, Linde Gas &Equipment INC, Linde Russia UK Limited, Linde Uk Holdings No.2 Limited и Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH.

В качестве третьих лиц привлечены ООО "Праксайр Волгоград", ООО "Криостар Рус", АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Липецк ", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Праксэа Рус", ООО "Линде Газ Новотрорицк" и ООО "Газпром Линде Инжиниринг".

При проведении пусконаладочных работ на спроектированном и поставленном германской компанией оборудовании произошли одинаковые утечки газа с возгоранием: на второй технологической линии - в октябре 2021 года, на первой - в январе 2022 года. Спустя три месяца после второго пожара, в марте, Linde заявила о приостановке проектов в России.

Летом 2023 года "Газпром" запустил в эксплуатацию две линии: №1 (восстановлена после пожара) и №3 (новая). В декабре 2023 объявлено о запуске линии №2, которая больше всего была повреждена огнем.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода по сырью составляет 42 млрд кубометров в год. В его составе будет шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".