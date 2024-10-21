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Суд РФ частично удовлетворил еще один иск "РусХимАльянса" к Linde

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск ООО "РусХимАльянс" о взыскании 746 млн евро и 31 млрд рублей (совокупно более 100 млрд рублей) солидарно с Linde GmbH и Linde PLC.

"Иск удовлетворить частично", - сообщается в арбитражной картотеке. Пока более подробной информации в карточке дела не приводится.

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Этот иск был подан в марте 2024 года. Заявитель требовал обращения взыскания на акции и доли АО "Линде газ РУС", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде газ Новотроицк", ООО "Линде газ Липецк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", ООО "Линде Инжиниринг РУС", ООО "Криостар РУС" путем реализации в рамках исполнительного производства.

В качестве обеспечительной меры ранее суд наложил арест в пределах суммы иска на принадлежащее Linde Russia UK Limited права требования вышеуказанным дочерним компаниям (а также запретил совершение любых действий, приводящих к изменению либо прекращению правоотношений), денежные средства, ценные бумаги, недвижимое имущество.

Как сообщалось, "РусХимАльянс", (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") и Linde в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года заявила о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Ранее в ходе параллельного процесса 20 февраля 2024 года суд удовлетворил иск РХА к подрядчику о взыскании долга и убытков на сумму 112 млрд рублей (693 млн евро и 44 млрд рублей убытков и процентов). Было решено обратить взыскание на имущество в виде всех акций АО "Линде Газ Рус" и АО "Линде Уралтехгаз", всех долей ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Криостар Рус", ООО "Праксэа Рус", ООО "Праксайр Волгоград", а также 50% ООО "Линде Азот Тольятти" и 19,9% ООО "Газпром Линде Инжиниринг". В июне апелляционная инстанция (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд) подтвердила это решение.

Linde РусХимАльянс
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