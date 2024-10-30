Нефть Brent подорожала до $71,5 за баррель

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются после снижения накануне до минимальных уровней с 11 сентября, сообщает MarketWatch.

Поддержку рынку оказали, в частности, данные о неожиданном сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 по московскому времени составляли $71,5 за баррель, что на $0,38 (0,5%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,3 (0,4%) - до $71,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросла на $0,42 (0,6%) - до $67,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,17 (0,3%), составив $67,21 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 573 тыс. баррелей. Аналитики в среднем предполагали повышение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду.

Как прогнозируют опрошенные S&P Global Commodity Insights эксперты, запасы нефти в стране за неделю выросли на 800 тыс. баррелей. При этом они ожидают сокращения резервов бензина на 1,1 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.