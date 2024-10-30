Brent подорожала до $71,99 за баррель

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду после снижения за две предыдущих сессии, трейдеры ждут публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

К 14:45 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,87 (1,22%), до $71,99 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,86 (1,28%), до $68,07 за баррель.

По оценкам Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 573 тысячи баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Минэнерго США опубликует позднее в среду.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ослабление опасений трейдеров в отношении возможности перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну спровоцировало пересмотр размера премии за риск к ценам на нефть, что и привело к их резкому падению в начале этой недели.

Эксперты Standard Chartered считают, что "рынок расслабился слишком быстро".

"Мы видим риск серьезных атак в течение длительного времени без перспектив военного или дипломатического решения конфликта в ближайшее время", - отмечают они.