Поиск

ВТБ запустил ипотеку под 2% в ЛНР и ДНР

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВТБ открыл прием заявок на льготную ипотеку на территориях Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в пресс-службе банка.

"С сегодняшнего дня запускаем льготную ипотеку со ставкой всего 2%. На первом этапе наши клиенты смогут воспользоваться такими условиями при покупке первичного жилья в ЛНР и ДНР, как только жилищное строительство стартует в Херсонской и Запорожской областях, мы предложим льготные кредиты и в этих регионах", - прокомментировал управляющий ВТБ в Новороссии Виктор Шип.

Ставка составляет 2% годовых на весь срок договора, который может достигать 30 лет. Заемщики могут приобрести в указанных регионах готовое или строящееся жилье от застройщика. В рамках льготной программы для них действует размер первого взноса 10,1% от стоимости жилья. Сумма кредита может достигать 6 млн рублей.

Ранее ВТБ запустил ипотеку в новых регионах в рамках базовых ипотечных программ.

"На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ, а до конца года мы присоединимся к льготной программе со ставкой 2%", - говорил Шип в августе текущего года.

В начале 2024 года президент РФ Владимир Путин призвал российские банки, не опасаясь санкций, которые в любом случае уже введены, активнее работать в новых регионах страны.

ВТБ Владимир Путин ДНР ЛНР Виктор Шип
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Амурский ГПЗ "Газпрома" подал иск на 86 млрд руб. к группе Linde

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

Головная компания "Газпрома" в III квартале вышла в прибыль по РСБУ

Убыток головной компании "Газпрома" по РСБУ за 9 месяцев составил 309 млрд рублей

Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей

Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей

Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году

Всемирный банк ждет падения сырьевых цен до минимума за 5 лет в 2025 году

Выручка McDonald's в III квартале превзошла прогнозы

Выручка McDonald's в III квартале превзошла прогнозы
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });