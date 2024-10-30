ВТБ запустил ипотеку под 2% в ЛНР и ДНР

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВТБ открыл прием заявок на льготную ипотеку на территориях Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в пресс-службе банка.

"С сегодняшнего дня запускаем льготную ипотеку со ставкой всего 2%. На первом этапе наши клиенты смогут воспользоваться такими условиями при покупке первичного жилья в ЛНР и ДНР, как только жилищное строительство стартует в Херсонской и Запорожской областях, мы предложим льготные кредиты и в этих регионах", - прокомментировал управляющий ВТБ в Новороссии Виктор Шип.

Ставка составляет 2% годовых на весь срок договора, который может достигать 30 лет. Заемщики могут приобрести в указанных регионах готовое или строящееся жилье от застройщика. В рамках льготной программы для них действует размер первого взноса 10,1% от стоимости жилья. Сумма кредита может достигать 6 млн рублей.

Ранее ВТБ запустил ипотеку в новых регионах в рамках базовых ипотечных программ.

"На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ, а до конца года мы присоединимся к льготной программе со ставкой 2%", - говорил Шип в августе текущего года.

В начале 2024 года президент РФ Владимир Путин призвал российские банки, не опасаясь санкций, которые в любом случае уже введены, активнее работать в новых регионах страны.