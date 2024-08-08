ВТБ начал принимать заявки по ипотеке в новых регионах

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ВТБ запустил ипотеку в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба банка.

"Сейчас мы запускаем для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей ипотеку - один из наиболее востребованных кредитных продуктов у россиян. На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ, а до конца года мы присоединимся к льготной программе со ставкой 2%", - рассказал управляющий ВТБ в ЛНР и ДНР Виктор Шип.

Заемщики могут приобрести квартиры и апартаменты на "вторичке" и "первичке".

В начале 2024 года президент Владимир Путин призвал российские банки, не опасаясь санкций, которые в любом случае уже введены, активнее работать в новых регионах страны.

"Налажена поддержка аграриев, действуют банки и магазины. Вот что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего, всё и так то, чего боялись, раньше санкций, всё уже случилось, чего бояться-то. Надо заходить на эти территории активнее и работать там", - сказал Путин.