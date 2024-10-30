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ВВП Франции в III квартале вырос на 0,4%, лучше прогноза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического института Insee.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3%.

Потребительские расходы в июле-сентябре повысились на 0,5%, государственные расходы - на 0,7%, в то время как инвестиции бизнеса сократились на 0,8%. Экспорт снизился на 0,5%, импорт - на 0,7%.

Рост французской экономики в июле-сентябре относительно аналогичного периода прошлого года составил 1,3%.

Для сравнения, ВВП в апреле-июне повысился на 0,2% в поквартальном сравнении и на 1% в годовом.

Между тем потребительские расходы во Франции в сентябре увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило Insee.

Средний прогноз экспертов для этого показателя также составлял 0,1%.

Затраты населения на покупку продуктов питания упали на 1,6%. Между тем расходы на одежду выросли на 6,2%, на товары длительного пользования - на 1,2%.

В августе, согласно пересмотренным данным, потребительские расходы выросли на 0,4%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.

Франция
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