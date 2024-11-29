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Инфляция во Франции в ноябре ускорилась до 1,7%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в ноябре увеличились на 1,7% в годовом выражении, по предварительным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с октябрем, когда цены выросли на 1,6%.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, также предполагал ускорение до 1,7%.

Потребительские цены в октябре понизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли на 0,3%.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в ноябре выросли на 1,3% в годовом выражении и снизились на 0,1% в помесячном. Месяцем ранее потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, поднялись на 1,2% год к году и на 0,3% месяц к месяцу.

Инфляция в сфере услуг в ноябре ускорилась до 2,5% с 2,3%, рост стоимости продуктов питания замедлился до 0,2% с 0,6%, табачные изделия подорожали на 8,7%, как и месяцем ранее. Цены на энергоносители снизились на 0,7% после спада на 2% в октябре, промышленные товары подешевели на 0,2%, как и месяц назад.

Insee Франция
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