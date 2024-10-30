Источники сообщили, что пошлины на импорт сливочного масла могут обнулить на полгода

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - РФ на фоне роста цен на сливочное масло может на полгода обнулить пошлины на его импорт. Об этом сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом обсуждения этого решения.

"Рассматривается вопрос о том, чтобы ввести режим беспошлинного импорта масла, срок – на полгода", - сказал один из источников, отметив, что инициатором этого предложения стал Минсельхоз.

Другой источник знает, что вопрос об обнулении пошлин на ввоз масла уже рассматривался на таможенной подкомиссии и получил одобрение. Еще один источник уточнил, что для принятия этого решения необходимо провести консультации с ЕЭК, которые, как предполагается, пройдут на текущей неделе.

Речь идет о поставках из стран вне ЕАЭС, в частности, из Ирана и Индии.

Базовая пошлина на импорт сливочного масла составляет 15%, но не менее 0,22 евро за кг.

В Минсельхозе на запрос "Интерфакса" не ответили.

Как заявили источники, ситуация со сливочным маслом во многом напоминает историю с яйцами в конце прошлого года. Тогда резкий рост цен на них на фоне повышенного спроса привел к необходимости обнуления импортной пошлины. Этот режим действовал по 30 июня текущего года и позволил поставить до 0,5 млрд яиц. В конце срока его действия Минсельхоз заявлял, что необходимости в продлении льготного импорта нет.

Как сообщалось, по данным Росстата, с начала года цены на сливочное масло в РФ выросли на 23,4%. В сентябре масло подорожало на 5,1%, что стало самым высоким темпом роста на молочном рынке. За неделю с 15 по 21 октября рост составил 1,6%, причем темпы подорожания ускорились с 1,4% неделей ранее.

Эта ситуация стала предметом особого внимания властей. На минувшей неделе ей было посвящено совещание у вице-премьера Дмитрия Патрушева, на котором он дал заинтересованным ведомствам ряд поручений по стабилизации цен на сливочное масло. Очередное совещание у вице-премьера, по данным источников, намечено на 31 октября. На нем планируется обсудить меры сдерживания цен на те виды продуктов, которые находятся "в зоне риска" по динамике цен.

Ситуация также находится на контроле у ФАС.

По данным ФГИС "ВетИС" Россельхознадзора, к 29 октября производство сливочного масла в РФ составило 384,3 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (371,3 тыс. тонн). Кроме того, за этот период в РФ было ввезено 112,3 тыс. тонн сливочного масла, это на 9% больше, чем годом ранее.