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Фармацевтическая GSK увеличила выручку в I квартале лучше прогнозов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2025 года, при этом чистая прибыль оказалась чуть хуже ожиданий аналитиков, а выручка превысила прогнозы рынка.

В январе-марте выручка GSK составила 7,52 млрд фунтов ($10,05 млрд) против 7,36 млрд фунтов годом ранее.

Чистая прибыль компании увеличилась до 1,62 млрд фунтов с 1,05 млрд фунтов годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 1,67 млрд фунтов при выручке в 7,42 млрд фунтов.

Выручка от продажи вакцин сократилась в минувшем квартале на 6%, препаратов для лечения ВИЧ - повысилась на 7%. Доходы от продажи онкологических препаратов подскочили в полтора раза.

Компания подтвердила годовые прогнозы выручки и чистой прибыли. Она ожидает, что ее выручка увеличится на 3-5%, чистая прибыль в расчете на акцию - на 6-8%.

GSK планирует выплатить квартальные дивиденды в размере 16 пенсов на акцию.

Акции компании в среду дорожают на 4,5%. С начала года они выросли в цене на 11%.

GlaxoSmithKline GSK Великобритания
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