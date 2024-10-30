Caterpillar в III квартале снизила чистую прибыль на 12%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в третьем квартале снизила чистую прибыль на 11,8%, при этом скорректированный показатель и выручка не оправдали ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,464 млрд, или $5,06 в расчете на акцию, по сравнению с $2,794 млрд, или $5,45 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $5,17 с $5,52 на бумагу.

Выручка уменьшилась на 4,2% до $16,106 млрд с $16,810 млрд годом ранее. Компания связывает это, в первую очередь, со снижением объема продаж.

Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков составлял для скорректированной прибыли $5,35 на бумагу, для выручки – $16,37 млрд.

Выручка Caterpillar в сегменте строительной техники в минувшем квартале сократилась на 9% (до $6,999 млрд), в сфере оборудования для добывающих отраслей – на 10% (до $3,351 млрд). При этом доходы в сегменте энергетического и транспортного оборудования повысились на 5% (до $6,859 млрд).

За прошедший квартал компания выплатила дивиденды на общую сумму $0,7 млрд и выкупила собственные акции на $0,8 млрд, говорится в сообщении.

Caterpillar теперь ожидает, что по итогам 2024 года выручка будет немного ниже прошлогоднего показателя, в то время как ранее она не прогнозировала изменения.

Котировки акций Caterpillar падают на 3,9% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 31% (до $188 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 22%.