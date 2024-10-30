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Инфляция в РФ в годовом выражении достигла 8,57%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 22 по 28 октября составила 0,27% после 0,20% с 15 по 21 октября, 0,12% с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября, сообщил в среду Росстат. В годовом выражении показатель приблизился к 8,6%.

Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля, но тогда он объяснялся индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля, а сейчас - началом сезонного удорожания плодоовощной продукции и продолжением существенного роста цен на молочную продукцию, в первую очередь на сливочное масло.

С начала месяца рост цен к 28 октября составил 0,73%, с начала года - 6,55%.

Таким образом, даже до обновленного на прошлой неделе прогноза ЦБ на 2024 год в 8,0-8,5% осталось менее 2 процентных пунктов (п.п.), то есть в среднем менее чем по 1% роста цен в месяц в ноябре-декабре, что подразумевает средний недельный рост цен в последние два месяца года примерно на 0,2%.

До официального прогноза правительства на 2024 год (7,3%) осталось менее 0,8 п.п. Формально правительство свой прогноз уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Из недельных данных за 28 дней октября этого и прошлого годов следует, что на 28 октября годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,57% с 8,46% на 21 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и выросла до 8,61% с 8,52% на 21 октября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Детали

Цены на плодоовощную продукцию выросли за неделю с 22 по 28 октября на 1,7% после роста на 0,1% с 15 по 21 октября (тогда недельный рост цен на плодоовощи был зафиксирован впервые с начала июля). В том числе лук с 22 по 28 октября подорожал на 4,3%, помидоры - на 3,8%, огурцы - на 3,7%, картофель - на 3,1%, свекла - на 2,5%, капуста - на 1,5%, бананы - на 1,3%. Одновременно снизились цены на яблоки - на 1,0% и морковь - на 0,6%.

За период с 22 по 28 октября существенно выше стали цены на сливочное масло - на 1,9%, рыбу мороженую - на 0,9%, молоко стерилизованное, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное - на 0,7%, яйца куриные, чай черный - на 0,6%, молоко пастеризованное, маргарин и пшено - на 0,5%.

При этом снизились цены на мясо кур - на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, дизельное топливо - на 0,3%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 15 по 21 октября увеличилась на 0,4% (с 15 по 21 октября она выросла на 3,1%).

Оценка Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 28 октября на уровне 8,61%, соответствующие цифры приводятся в обзоре ведомства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 22 по 28 октября 2024 года потребительская инфляция составила 0,27%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,48% (после роста на 0,30% неделей ранее): на плодоовощную продукцию динамика цен составила 1,74%, на остальные продукты питания - 0,38% (после 0,31% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели (0,12% после 0,10%). В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,17% (с 0,27% неделей ранее)", - говорится в материале министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие года, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорится в заявлении ЦБ от 25 октября.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%, на 2025 год до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

Росстат
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