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В России рост цен на овощи и фрукты за неделю ускорился до 1,7%

Картофель с начала года подорожал в 1,5 раза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В России с 22 по 28 октября плодоовощная продукция подорожала на 1,7%, сообщил Росстат. Рост цен существенно ускорился. Неделей ранее он составлял 0,1%.

На прошлой неделе лук подорожал на 4,3% (на 2,2% неделей ранее), помидоры - на 3,8% (на 1%), огурцы - на 3,7% (цены снизились на 0,3%), картофель - на 3,1% (на 2%), свекла - на 2,5% (на 0,5%), капуста - на 1,5% (снижение на 0,2%), бананы - на 1,3% (на 1,3%). Снизились цены на яблоки - на 1% (на 1,8%) и морковь - на 0,6% (на 2%).

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,5 раза. Цены на лук повысились на 18,1%, свеклу - на 16,7%, яблоки - на 11,9%, капусту - на 14,2%, морковь - на 5,2%, бананы - на 3,1%. Цены на огурцы снизились на 35,3%, помидоры - на 20,2%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 24,19%.

Росстат
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