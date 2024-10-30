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Производство сельхозпродукции в РФ в сентябре выросло на 0,2%, за 9 месяцев – снизилось на 2,3%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Производство сельхозпродукции в РФ в сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилось на 0,2% после падения на 14,7% в августе. За 9 месяцев отрицательный тренд сохранился, снижение составило 2,3%, сообщил Росстат в среду.

В сентябре прошлого года рост сельхозпроизводства составлял 11,5%, за девять месяцев – 2,4%.

Хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, хозяйства населения) в сентябре, по предварительной оценке, произвели продукции на 2 трлн 234,1 млрд рублей (в действующих ценах), в январе-сентябре – на 6 трлн 426,8 млрд рублей.

Росстат также сообщил, что, по данным на 1 октября, по расчетам, было намолочено 111,4 млн тонн зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 11,7% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Сахарной свеклы накопано 16,9 млн тонн (на 1,9% меньше), подсолнечника получено 8,8 млн тонн (на 23,4% больше). Сбор картофеля снизился на 11,3%, овощей – на 3%. Натуральные показатели по картофелю и овощам не приводятся.

В сельхозорганизациях, где сосредоточено 63,6% посевов зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), их площади к 1 октября были обмолочены на 87,8% (на 87,2% год назад). С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать около 11,4% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).

Лен-долгунец в сельхозорганизациях вытереблен с 65,8% площадей, год назад к этому времени было убрано 81,8% посевов.

Росстат
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