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В сентябре продажи зерна сельхозорганизациями выросли на 5,5% г/г

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские сельхозорганизации в сентябре 2024 года реализовали 9,7 млн тонн зерна, что на 5,5% больше, чем в сентябре 2023 года, сообщил Росстат.

По сравнению с августом 2024 года реализация выросла на 6,6%.

За 9 месяцев было продано 57,3 млн тонн зерна, это на 7,2% больше, чем годом ранее.

Росстат также сообщил, что в сентябре аграрии продали 1,1 млн тонн скота и птицы (в живом весе), что на 4,1% больше, чем годом ранее. По сравнению с августом этого года реализация снизилась на 0,4%. За 9 месяцев продажи выросли на 3,9%, до 10,2 млн тонн.

Продажи молока в сельхозорганизациях в сентябре в годовом выражении увеличились на 2,3%, до 1,6 млн тонн, в месячном выражении реализация снизилась на 4,6%. За 9 месяцев положительная динамика составила 3,5%, до 15,2 млн тонн.

Птицефабрики в сентябре продали 2,8 млрд яиц, что на 0,2% больше, чем год назад. По сравнению с августом этого года продажи снизились на 1,2%. За 9 месяцев было реализовано 24,9 млрд яиц (на 2,5% меньше).

Росстат
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