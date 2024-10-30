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Производство яиц в РФ в январе-сентябре снизилось на 1,4%, в сентябре выросло на 1,5%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Производство яиц в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в январе-сентябре составило 34,9 млрд штук, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат в среду.

Темпы снижения производства замедлились, за 8 месяцев они составляли 1,8%.

В сентябре в годовом выражении производство выросло на 1,5% до 3,9 млрд штук.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий за 9 месяцев составило 11,8 млн тонн, что на 3,2% больше, чем годом ранее. В сентябре в годовом выражении оно выросло на 2,8% до 1,4 млн тонн.

Надой молока во всех хозяйствах за 9 месяцев вырос на 0,7% до 26,1 млн тонн, но в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года снизилось на 0,2% до 2,9 млн тонн.

Росстат также сообщил, что в сельхозорганизациях в сентябре этого года по сравнению с тем же месяцем 2023 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 4,5% (в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года увеличилось на 3,1%), молока – на 2,2% (на 4,8%), яиц – на 2,4% (снизилось на 0,7%).

В январе-сентябре 2024 года в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечалось увеличение удельного веса производства крупного рогатого скота и свиней по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Производство крупного рогатого скота в сельхозорганизациях в сентябре (в живом весе) составило 94 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем год назад. За 9 месяцев производство выросло на 7,8% (натуральные показатели не приводятся). Свиней выращено 467,8 тыс. тонн (на 1,4% больше), за 9 месяцев – на 5,6% больше. Производство птицы в минувшем месяце увеличилось на 7,5% до 555,9 тыс. тонн, в январе-сентябре рост составил 2,6%.

На конец сентября поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 17,2 млн голов (на 3,9% меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года), из него коров - 7,5 млн (на 3,2% меньше). Численность свиней составляла 28,9 млн (на 0,2% больше), овец и коз - 20,9 млн (на 4,4% меньше), птицы - 576 млн голов (на 3,7% больше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 38,4% поголовья крупного рогатого скота, 6,1% свиней, 44,6% овец и коз (на конец сентября 2023 года - соответственно 38,5%, 6,7%, 44,2%).

В сельхозорганизациях на конец сентября в годовом выражении поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4,4%, коров - на 3,2%, овец и коз - на 5,8%, поголовье свиней выросло на 0,9%, птицы - на 4,8%.

Росстат
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