Банк Японии сохранил базовую ставку на уровне 0,25%, как и ожидалось

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.

Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно, говорится в сообщении ЦБ.

Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

Банк Японии поднимал ставку дважды в текущем году - в марте и июле. Глава японского ЦБ Кадзуо Уэда еще до заседания отмечал рост опасений, связанных с неопределенностью перспектив мировой экономики. Он подчеркивал, что у регулятора есть время, чтобы не спешить с дальнейшим ужесточением политики и проанализировать все факторы риска.

В квартальном обзоре, опубликованном Банком Японии в четверг, говорится, что ЦБ ожидает сохранения инфляции в стране около целевого уровня в 2% в ближайшие годы.

Регулятор сохранил прогноз, согласно которому его ключевой показатель инфляции - индекс потребительских цен без учета продуктов питания - завершит текущий фингод на уровне 2,5%.

Банк Японии по-прежнему ожидает увеличения ВВП страны на 0,6% в текущем фингоду.