Поиск

Банк Японии сохранил базовую ставку на уровне 0,25%, как и ожидалось

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.

Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно, говорится в сообщении ЦБ.

Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

Банк Японии поднимал ставку дважды в текущем году - в марте и июле. Глава японского ЦБ Кадзуо Уэда еще до заседания отмечал рост опасений, связанных с неопределенностью перспектив мировой экономики. Он подчеркивал, что у регулятора есть время, чтобы не спешить с дальнейшим ужесточением политики и проанализировать все факторы риска.

В квартальном обзоре, опубликованном Банком Японии в четверг, говорится, что ЦБ ожидает сохранения инфляции в стране около целевого уровня в 2% в ближайшие годы.

Регулятор сохранил прогноз, согласно которому его ключевой показатель инфляции - индекс потребительских цен без учета продуктов питания - завершит текущий фингод на уровне 2,5%.

Банк Японии по-прежнему ожидает увеличения ВВП страны на 0,6% в текущем фингоду.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $73,02 за баррель

Нефть Brent подорожала до $73,02 за баррель

Газпром нашел покупателя на 22-этажную "малахитовую шкатулку" в Москве

Минсельхоз ждет снижения цен на сливочное масло в магазинах за счет двух факторов

В SDN-List включены партнеры "НОВАТЭКа" по поставке оборудования на "Арктик СПГ 2"

В России рост цен на овощи и фрукты за неделю ускорился до 1,7%

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в сентябре в 2,9% в годовом сравнении

Безработица в РФ в сентябре четвертый месяц подряд удерживалась на уровне 2,4%

Инфляция в РФ в годовом выражении достигла 8,57%

Сливочное масло в России с начала года подорожало более чем на четверть

Сливочное масло в России с начала года подорожало более чем на четверть

Выручка "Почты России" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 3% до 161 млрд рублей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });