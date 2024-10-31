Валютные вклады в банках имеют 4% опрошенных россиян

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Услугами банков по валютным вкладам в настоящее время пользуются 4% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что среди респондентов младше 24 лет такие вклады имеет каждый девятый (11%), среди сограждан 24-32 лет эта доля составляет 7%, респондентов в возрасте 33-42 лет - 5%, среди сограждан 43-56 лет - 1%, респондентов 57-76 лет - 2% и среди сограждан, родившихся до 1947 года - 1%.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 26 октября 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.