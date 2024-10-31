Siemens купит американскую Altair Engineering за $10 млрд

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Германский промышленный концерн Siemens AG покупает американскую Altair Engineering (SPB: ALTR) Inc., ведущего мирового поставщика программного обеспечения для промышленного моделирования и анализа, за $10 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Siemens, акционеры Altair получат по $113 за акцию компании, что на 19% выше стоимости бумаг на закрытие рынка 21 октября - последний день до появления в СМИ информации о возможной сделке.

"С этим приобретением Siemens усиливает свою позицию ведущей технологической компании и укрепляет лидерство в сегменте промышленного ПО", - объяснила компания.

Покупка Altair, как ожидается, позволит Siemens увеличить выручку в сегменте цифровых решений на 8%.

Сделку одобрил совет директоров Altair, стороны планируют закрыть ее во втором полугодии 2025 года.