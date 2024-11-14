Siemens в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 11%, выше прогноза

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG в четвертом квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль на 11%, что превзошло ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 2,115 млрд евро по сравнению с 1,902 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 1% - до 20,811 млрд евро.

Объем заказов повысился на 8%, достигнув 22,933 млрд евро. Органический рост показателя составил 10%.

Консенсус-прогноз, составленный самой компанией, предусматривал выручку в размере 20,77 млрд евро. При этом прибыль превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Visible Alpha.

По итогам всего 2024 фингода чистая прибыль Siemens поднялась на 5% - до рекордных 9 млрд евро. Выручка выросла на 1% и составила 75,9 млрд евро, в то время как заказы сократились на 6% - до 84,1 млрд евро.

Siemens выплатит дивиденды в размере 5,2 евро на акцию по сравнению с 4,7 евро годом ранее.

Компания планирует в 2025 фингоду нарастить выручку на 3-7%.

Котировки акций Siemens подскочили на 7,3% в ходе торгов в четверг. За последние три месяца капитализация компании выросла на 18,3% (до 140,5 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 5,6%.