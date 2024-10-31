Квартальная чистая прибыль Airbus выросла на 22%, лучше прогноза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 22%, выручку - на 5%.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила 983 млн евро против 806 млн евро годом ранее. Скорректированная EBIT - ключевой показатель деятельности компании - подскочила на 39%, до 1,41 млрд евро.

Квартальная выручка Airbus повысилась до 15,69 млрд евро с 14,9 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой компанией, предполагал, что чистая прибыль Airbus составит 918 млн евро, скорректированная EBIT - 1,2 млрд, выручка - 15,3 млрд.

Выручка в сегменте коммерческих самолетов увеличилась на 5%, до 11,66 млрд евро, в подразделении по выпуску вертолетов - на 15%, до 1,68 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте повысился на 6%, до 2,62 млрд евро.

С начала текущего года Airbus поставила 497 коммерческих самолета по сравнению с 488 самолетами годом ранее. Компания по-прежнему рассчитывает поставить клиентам 770 самолетов в этом году, несмотря на проблемы у ее поставщиков.

Airbus также подтвердила прогноз скорректированной EBIT на этот год на уровне 5,5 млрд евро.