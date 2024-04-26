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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Airbus увеличила выручку на 9% в I квартале, хуже прогноза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE зафиксировала уверенный рост чистой прибыли и выручки в первом квартале 2024 года, однако показатели оказались хуже прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе Airbus, выручка в январе-марте увеличилась на 9% и составила 12,83 млрд евро. Консенсус-прогноз экспертов, подготовленный самой компанией, предусматривал выручку на уровне 12,87 млрд евро.

Чистая прибыль Airbus в минувшем квартале подскочила на 28% до 595 млн евро с 466 млн евро годом ранее. Скорректированная EBIT – ключевой показатель деятельности компании – тем временем сократилась до 577 млн евро с 773 млн евро.

Аналитики в среднем ожидали, что чистая прибыль Airbus составит 631 млн евро, скорректированная EBIT - 789 млн евро.

Выручка в сегменте коммерческих самолетов увеличилась на 13% до 9,17 млрд евро, в подразделении по выпуску вертолетов – сократилась на 9% до 1,46 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте повысился на 4% до 2,4 млрд евро.

В минувшем квартале Airbus поставила 142 коммерческих самолета по сравнению со 127 самолетами годом ранее. Компания по-прежнему рассчитывает поставить около 800 самолетов клиентам в этом году.

Компания сохранила прогноз скорректированной EBIT на этот год на уровне 6,5-7 млрд евро.

Акции Airbus дешевеют на 2,4% в пятницу. С начала года капитализация компании выросла на 10,7% до 128,4 млрд евро.

Airbus
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