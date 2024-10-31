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В Москве здание Первого чешско-российского банка в Москве продали за 0,5 млрд рублей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Здание Первого чешско-российского банка в Москве продали за 554,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

"На электронной торговой площадке РАД Lot-online состоялась продажа офисного здания рядом со станцией метро "Проспект Вернадского" на западе Москвы. Итоговая сумма сделки составила 554,4 млн рублей. (...) Трехэтажный бизнес-центр площадью 4,3 тысячи кв.м и земельный участок площадью 2,4 тысячи кв.м по адресу: улица Лобачевского, дом №27 принадлежали ООО "ПЧРБ Банк", - говорится в сообщении.

Новый собственник - акционерное общество "ПУЛЬС ТРЕЙД".

Компания может как сохранить функционал здания, так и сделать реконцепцию в формат live&work. Также в здании можно открыть апартаменты или отель, уточнила заместитель гендиректора РАД Ольга Желудкова.

ПЧРБ лишился лицензии 1 июля 2016 года.

РАД Москва ПУЛЬС ТРЕЙД Первый чешско-российский банк ПЧРБ
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