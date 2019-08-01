Бывшего топ-менеджера Первого чешско-российского банка отпустили из СИЗО после 2,5 лет ареста

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов отпущен из-под ареста после более чем двух с половиной лет, проведенных в СИЗО, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

Заседание в Басманном районном суде Москвы прошло во вторник.

Меркулов является фигурантом двух уголовных дел: о растрате в ПЧРБ и мошенничестве в банке "Таурус". Материалы первого дела суд дважды возвращал в прокуратуру, последний раз - в феврале нынешнего года. Как отмечает "Ъ" со ссылкой на адвоката банкира Сергея Старовойтова, следователи, не рассчитывая на продление ареста по делу о растрате, ходатайствовали об аресте Меркулова по делу о мошенничестве в "Таурусе", по которому о заключении фигуранта под стражу никогда не просили.

Адвокаты Меркулова обжаловали арест, обратив внимание на одинаковые доводы в последнем ходатайстве об аресте с аналогичными ходатайствами по другому делу. В частности, в документе следствие ссылалось на справку оперативника ФСБ за 2017 год, в которой речь идет о разговоре Меркулова с матерью, которые могут свидетельствовать о планах уехать в Израиль. "В итоге произошло юридическое чудо: суд услышал доводы защиты и принял законное и обоснованное решение, освободив Дмитрия Меркулова", приводит газета слова Старовойтова.

Через пару часов решение апелляционной инстанции поступило в Басманный райсуд, который автоматически прекратил производство по ходатайству о продлении ареста и освободил Меркулова прямо в зале суда.

"Ъ" напоминает, что, согласно материалам дела о растрате в ПЧРБ, финансировавшем французский "Национальный фронт" Марин Ле Пен и размещавшем активы ЦБ Ирана, вице-президент Меркулов по заниженной стоимости продал долю банка в ООО "Вектра". Позже продал помещения банка в центре Москвы, также со сниженным ценником. Следствие и представители АСВ считали, что банк от этих двух сделок потерял более 2 млрд рублей. По этому делу Меркулов был арестован в январе 2016 года.

В марте 2017 года Меркулову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве по делу о хищениях в банке "Таурус", где банкир работал до перехода в ПЧРБ. Согласно материалам, в 2014-2015 годах злоумышленники выводили из "Туаруса" деньги, а потом с помощью фиктивных вкладчиков хотели обманом получить деньги через АСВ после отзыва лицензии банка. Признавшие свою вину бизнесмены Игорь Рич и Наталья Норимова получили в особом порядке по четыре года тюрьмы. Дело основных фигурантов - экс-председателя правления "Тауруса" Андрея Подгорнова, теневого владельца банка Агустина Моралеса Эскомильи и их четверых предполагаемых сообщников с февраля 2019 года слушается в Тверском районном суде Москвы.