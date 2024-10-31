Trafigura выявила злоупотребления при поставках нефтепродуктов в Монголию

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Trafigura, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, по результатам внутренней проверки и внешнего расследования выявил серьезные нарушения, совершенные лицами, занимающимися поставками нефтепродуктов в Монголию, сообщает сайт компании.

"Неправомерное поведение включало в себя манипуляцию данными и документами, что привело к завышенным суммам, выплачиваемым Trafigura, и преднамеренное сокрытие просроченной дебиторской задолженности. Оно включало в себя сложную цепочку транзакций с небольшим количеством местных контрагентов", - сказано в пресс-релизе.

Внешнее расследование продолжается, но уже подтвержден существенный риск для группы, накопленный примерно за пять лет, отмечает компания. Значительная часть общего риска была признана как задолженность перед Trafigura ее основного контрагента в Монголии. Трейдер намерен потребовать погашения обязательств.

"Однако, придерживаясь консервативного взгляда на ожидаемое взыскание задолженности, мы планируем зафиксировать общий резерв в размере $1,1 млрд. Хотя порядок учета по МСФО подлежит окончательному аудиту, вполне вероятно, что Trafigura будет обязана пересчитать сравнительные показатели за предыдущий год в своей финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета", - сообщила компания.

"Мы горько разочарованы неправомерным поведением в нашем монгольском нефтяном бизнесе. В Trafigura нет места правонарушениям, и мы принимаем соответствующие дисциплинарные меры в отношении небольшого числа вовлеченных лиц. После углубленного анализа мы уверены, что эта проблема изолирована и касается только операций в Монголии. Тем не менее, мы принимаем дальнейшие меры по улучшению надзора и контроля во всей группе", - заявил исполнительный председатель и гендиректор компании Джереми Вейр.

Trafigura опубликует результаты за полный финансовый год, закончившийся 30 сентября 2024 года, в декабре 2024 года. По итогам первого полугодия финансового года, завершившегося в марте, компания сократила чистую прибыль в 3,8 раза, до $1,474 млрд, выручку - на 5,4%, до $124,2 млрд по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено более низкими ценами на сырье, что частично компенсировалось ростом объема торговли, пояснял трейдер. Так, совокупный объем торгов нефть, нефтепродуктами, природным газом и СПГ составил за полугодие 7,2 млн баррелей в сутки, что примерно на 15% превышает прошлогодний показатель. Объем торговли цветными металлами практически не изменился и составил 10,4 млн тонн, насыпным сырьем (включая железную руду) - подскочил на 25%, достигнув 54,7 млн тонн.