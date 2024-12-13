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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Сырьевой трейдер Trafigura снизил годовую чистую прибыль в 2,6 раза

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Trafigura Group Pte Ltd, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, в 2024 финансовом году снизил чистую прибыль в 2,6 раза (на 62%).

Чистая прибыль компании за финансовый год, завершившийся 30 сентября, составила минимальные с 2020 года $2,76 млрд против $7,28 млрд, полученных годом ранее в условиях "турбулентности на рынках энергоносителей". Более актуально сравнивать прибыль минувшего фингода с показателями допандемийных лет, когда она составляла порядка $1 млрд, говорится в отчете компании.

Базовая EBITDA в 2024 фингоду уменьшилась на 36% - до $8,09 млрд.

Выручка почти не изменилась и составила $243,2 млрд.

Собственный капитал компании увеличился на 3%, до $16,3 млрд.

Совокупный объем торговли нефтью, нефтепродуктами, природным газом и СПГ составил 322,9 млн тонн (6,8 млн баррелей в сутки), что на 8% превышает прошлогодний показатель. Объем торговли цветными металлами вырос на 4% - до 21,8 млн тонн, насыпным сырьем (включая железную руду) - на 14% и достиг 102,2 млн тонн.

Кроме того, Trafigura объявила дивиденды в размере около $2,04 млрд против $5,92 млрд годом ранее.

Trafigura
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