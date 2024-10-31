FESCO оценила свою долю на рынке контейнерных перевозок с Индией почти в 20%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания – ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) за девять месяцев 2024 года в рамках морской линии Fesco Indian Line West перевезла между портами Индии и Новороссийском более 11,5 тыс. TEU. Об этом сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов журналистам.

"У нас кратно вырос объем перевозок, в 57 раз, до более 11,5 тыс. TEU. Но надо отметить, что это эффект низкой базы, мы только год назад запустили этот сервис. Безусловно, это показатель интереса и российских, и индийских производителей к перевозкам", - сказал он.

По словам Маслова, на экспорт FESCO отправила почти 5,5 тыс. TEU, а на импорт – свыше 6 тыс. TEU.

"Сейчас наша доля на этом рынке – около 20%", - отметил он.

По данным аналитиков FESCO, рынок морских контейнерных перевозок между РФ и Индией оценивается в 77 тыс. TEU.

Линия FESCO Indian Line West, связывающая индийские порты Мундра и Нава-Шева с Новороссийском через Суэцкий канал, была запущена в феврале 2023 года. В январе текущего года группа увеличила ее вместимость до более чем 1700 TEU, а также частоту отправок до двух раз в месяц за счет постановки второго судна. В мае текущего года FESCO расширила маршрут сервиса, добавив судозаходы в порт Джебель-Али (ОАЭ).

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 180 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".