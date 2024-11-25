FESCO отметила рост контейнерного рынка РФ за 10 месяцев на 6,4%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок России за десять месяцев 2024 года увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,466 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

По данным аналитиков группы, импорт вырос на 4% до 2,338 млн TEU, экспорт – на 6% до 1,469 млн TEU, внутренние перевозки – на 6% до 1,151 млн TEU, транзитные перевозки – на 23% до 508 тыс. TEU.

При этом за отчетный период экспорт через порты Дальнего Востока снизился на 26%. В то же время импортные перевозки через российские дальневосточные порты выросли на 12%, через порты Северо-Запада – на 25%, импорт через порт Новороссийск сократился на 2%.

По данным FESCO, по итогам октября 2024 года российский контейнерный рынок незначительно увеличился относительно показателей октября 2023 года, до 539 тыс. TEU. Объемы перевозок через порты Северо-Запада РФ продолжают оставаться ключевым драйвером роста контейнерного рынка, отмечают в компании.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ и сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 180 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".