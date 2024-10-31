В России завершили формирование нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Завершено формирование национального проекта "Инфраструктура для жизни", заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Закончили формирование проекта "Инфраструктура для жизни". (...) Мы считаем, что мы готовы проект утвердить и поставленные задачи выполнить", - сказал он.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в нацпроект "Инфраструктура для жизни" включат пять федеральных проектов Минстроя. Это проекты "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах", "Жилье", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Формирование комфортной городской среды" и "Новый ритм строительства".

В августе премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В частности, в нацпроекте появятся задачи, которые связаны с обновлением жилфонда не менее чем на 20% к 2030 году по сравнению с 2019 годом. Кроме того, ожидается благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных пространств, газификация не менее 1,6 млн домов к 2030 году и не менее 3 млн - к 2036 году, обновление не менее 85% федеральных автодорог и не менее 60% - региональных и муниципальных.

Новый национальный проект "Инфраструктура для жизни" вошел в перечень поручений президента по итогам послания Федеральному собранию. Ранее Хуснуллин отмечал, что нацпроект объединит и синхронизирует "все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества", в том числе строительство жилья, дорог, социальных объектов, обновление коммунальных сетей и общественного транспорта.