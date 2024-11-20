В 17 регионах России нормативное состояние дорог составляет ниже 50%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в Совете Федерации, что в России в 17 регионах нормативное состояние дорог не для населенных пунктов ниже 50%.

Он добавил, что сейчас важно оценивать дороги внутри населенных пунктов.

Ранее Хуснуллин сообщал, что с начала года в стране реконструировали и привели в порядок более 7 тысяч км дорог построили. Кроме того, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние привели почти 54% региональных дорог из 60%, 83,3% из 85% - в агломерациях. "Мы близки к этому в абсолютных цифрах", - ответил Хуснуллин на вопрос о том, уходит ли проблема плохих дорог в России в прошлое.