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Цена Brent поднялась выше $74 за баррель

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу в связи с новой волной беспокойства участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:55 по московскому времени составила $74,06 за баррель, что на $1,25 (1,72%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,33 (1,92%), до $70,59 за баррель.

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

"Израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с иракской территории в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США", - пишет Axios. По данным разведки, при проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.

"Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может произойти раньше, чем ожидалось, однако, как Израиль, так и Иран, кажется, не хотят, чтобы он перерос в полномасштабную войну в регионе, - отмечает аналитик SEB AB Оле Хвалбю. - Таким образом, новые удары Ирана могут оказаться более сдержанными, подобно сдержанной атаке Израиля на Иран в прошлые выходные".

Brent WTI Израиль Ирак Иран
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