Brent подорожала до $75,17 за баррель

Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок продолжает дорожать на решении стран-членов ОПЕК+ продлить добровольное сокращение добычи.

К 8:04 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (на 0,1%), до $75,17 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,98 (на 2,7%) - до $75,08 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,07 (на 0,1%) до $71,54 за баррель. За прошлую сессию контракт подорожал на $1,98 (на 2,9%) - до $71,47 за баррель.

Понедельник обе марки завершили на максимальных отметках с 25 октября, по данным Dow Jones Market Data.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман объявили на выходных, что они продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года. "Добровольцы" альянса также подтвердили коллективную приверженность в достижении полного соответствия сделки, включая дополнительные корректировки добычи.

"Учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно прогноза спроса на 2025 год, решение о паузе соответствует июньскому обещанию руководства альянса оставаться осмотрительным в отношении решений по производству и избегать внезапных потрясений", - полагает сырьевой аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт. По ее мнению, опасения, что ОПЕК собирается перенасытить хрупкий рынок, сильно повлияли на настроения, сообщает MarketWatch.